ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الشادو والبودر قبل ترويجها في القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تاجر مخدرات أثناء قيامه بترويج كميات من الشادو والبودرة، على عملائه، حيث تم ضبطه وبحوزته 3 كيلو مخدرات ومبلغ مالي و5 هواتف محمولة، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات للمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، تفيد ترويج عاطل للمخدرات على نطاق واسع بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، ويتاجر في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وفى أحد الكمائن ألقي القبض على المتهم أثناء وجوده بدائرة المركز وبحوزته 3،250 كجم من المواد المخدرة، شادو وبودرة، ومبلغ مالي و5 هواتف محمولة وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهواتف للتواصل مع عملائه وتولت النيابة التحقيق.