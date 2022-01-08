ضبط شاب بالشرقية اعتدى على جدته المسنة بالضرب بهدف سرقتها لسداد قسط الهاتف

اعتدى مبيض محارة بالشرقية، بالضرب المبرح على جدته المسنة، قاصدا الحصول على نقود منها كرها عنها، وأحدث لها كدمات وجرحا قطعيا بالرأس، وتم نقلها إلى مستشفى الأحرار التعليمى.

بداية الواقعة بتلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا يفيد بورد بلاغ لمركز شرطة أبوكبير، بوصول "شوقية ع م " 73 عاما لمستشفى أبوكبير المركزى مصابة بكدمات وجرح قطعى بالرأس، وتم تحويلها إلى مستشفى الأحرار لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لها.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر تعرضها للضرب من قبل حفيدها لابنتها " م م م" 18 عاما مبيض محارة مقيم الصالحية الجديدة، حيث كشفت التحريات قيام المتهم بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية ويريد سداد قسط هاتف محمول، فتوجه لمنزل جدته وطلب منها إعطائه 600 جنيه، وعندما رفضت قام بالتعدى عليها بالضرب وأخذ منها مبلغ 200 جنيه من حافظة نقودها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة تمكنت مأمورية من مباحث الشرقية من ضبط المتهم، وتحرر له المحضر رقم 425 جنح مركز شرطة أبوكبير، وتمت إحالته للنيابة العامة، للتحقيق معه برئاسة خالد كمال، مدير نيابة أبوكبير، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.