ضبط سيدة هاربة من أحكام بالمؤبد وبحوزتها هيروين في كفر الزيات

الغربية محمد طارق

تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات في محافظة الغربية تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث من ضبط سيدة تاجرة للمخدرات بمدينة كفرالزيات هاربة من تنفيذ عدة أحكام .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائي بورود معلومات الي مباحث كفرالزيات بضبط المدعوة " هنادي ع " 42 سنة وشهرتها أم فارس و السابق الحكم عليها بالمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه في إحدي قضايا المخدرات عام 2020 وحكم بالسجن المشدد أيضا 6 سنوات في قضية مخدرات أخرى ، وذلك أثناء حضورها من الإسكندرية الي مدينة كفرالزيات لحضور جنازة زوجها المتوفي وتواجدها عقب الجنازة طرف احد أقاربها .

وعلى الفور قامت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالزيات الي مكان تواجدها بمدخل احد العقارات وبحوزتها بوك حريمي وبتفتيشها عثر بحوزته على كيس شفاف به مسحوق من الهيروين المخدر ، 2 جهاز محمول وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة .