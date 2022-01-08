ضبط جرائم أموال بقيمة ملياري جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق نتائج إيجابية.

واستهدفت أجهزة الأمن البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (61) متهم ، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 47 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (362) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – السويس – المنيا – القليوبية – البحر الأحمر – بورسعيد – الشرقية – جنوب سيناء – سوهاج – كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – الأقصر – قنا – مطروح – البحيرة – الإسماعيلية - الفيوم) ، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل – مخدرات – سلاح – سرقة)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (484) قطعة سلاح نارى أبرزها (31 بندقية آلية – 96 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 34 مسدس – 323 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 50 خزينة – 1246 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها ( 4 مسدس – 2 رشاش صوت – 33 مسدس صوت – 3 بنادق ضغط هواء – أدوات وأجزاء التصنيع).

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (14) تشكيل عصابى ، ضموا (40) متهم ، إرتكبوا (85) حادث سرقة متنوعة، وضبط (11) قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (46) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (66) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (359742) حكم قضائى بإجمالى (32263) محكوم عليه ، بينها (1161) حكم جناية، و(133188) حكم حبس، و (174212) حكم غرامة، و(51181) مخالفة.

وشنت مباحث التموين ضبط (9193 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (204) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (40789 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 5٫506٫515 جنيه)، وضبط (24) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (481703 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8965) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2139,876) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (393) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (530,35) طن، وكذا ضبط (95) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (37,902) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (75061) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61٫830٫645) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى في ضبط (1722) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (2٫188٫457٫244) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (9٫645٫793) مليون جنيه .

وفى مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط (23) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع- تعدى على أراضى زراعية وأملاك الدولة) بقيمة إجمالية بلغت (138٫754٫105 مليون جنيه).

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضموا (9) متهمين، إرتكبوا (4) وقائع متنوعة، وضبط (1327) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (253) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (158) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (465) وحدات أبرزها (جهاز حاسب آلى – أختام مختلفة الأشكال والأحجام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – أجهزة أسكنر – مجموعة من الطوابع والدمغات) ، وكذا ضبط (95) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (27282) تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (334) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (941) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (187) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (93) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (54) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (862) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6327) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1333) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (7020) أرجيلة، وغلق (5267) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (51696) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (51496) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (200) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1231) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1386) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (7442٫361 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (270٫841 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (24٫68 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (15٫783 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (3٫628 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (1٫312 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب المخدر ، وزنت (33 جرام، و (8٫732) ألف قرص مؤثر، و (890) قرص ترامادول مخدر، و (24) قرص كبتاجون، وضبط (2) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (310) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (4) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (65,000,000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية بإجمالى (14) متهم .. بمضبوطات بلغت (1 طن و 150 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (251651) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (30577 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6909 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (415 سيارة – 68 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (20144) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (241) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (802) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (2) منهم، وفحص (792) مركبة تبين مخالفة (26) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3923) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (202) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (6) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (44) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية) وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (283) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).