ضبط المتهمين بالاعتداء على فريق عمل درامى وسرقة معداته في الجيزة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك"، بشأن تعرض فريق عمل أحد الأعمال الدرامية للاعتداء من قبل مجهولين، وسرقة معدات التصوير الخاصة بهم بالجيزة.

جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية، بتعرضه وفريق العمل للتعدى بالسب والقذف من قبل مجموعة من الأشخاص والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمحل الواقعة ، وتم ضبط إثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير "المستولى عليها" ، وتسليمها لطاقم العمل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.