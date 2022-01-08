صور.. ذوي الهمم بكفر الشيخ يحصلون على المركز الثاني بالمعسكر الكشفي

حقق أبطالنا من ذوى القدرات والهمم من أبناء كفر الشيخ المركز الثانى فى التميز الكشفى وتم تكريمهم فى حفل ختام المعسكر الكشفى والإرشادى السادس الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، لذوى القدرات والهمم تحت شعار “ أنا أستطيع بشكل مختلف” والذى تم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوى القدرات والهمم"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 750 شابا وفتاه من ذوى الإعاقة السمعية والذهنية، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

وتكونت لجنة التحكيم من نخبة المتخصصين والخبراء، شاركت كل محافظة بفريقين أحدهما بنين والآخر بنات، ويتكون كل فريق من 9مشاركين منهم 6 من ذوى الإعاقة الذهنية و3 من ذوى الإعاقة السمعية، تفوق أبطال كفر الشيخ القادرون باختلاف فى مجالات " النشاط الفنى، والنشاط الدينى، النشاط الكشفى، النشاط الرياضى، والنشاط الثقافى، الخدمة العامة” محققين المركز الثانى.

جاءت مشاركة أبناء مكتب ذوى الهمم والقدرات بكفر الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وإشراف الأستاذ عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب والدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب ذوى الهمم بالمحافظة، يصاحب الأبطال الاستاذة لوزة البيلى رئيس قسم الطلائع بإدارة شباب قلين ومدربى الأبطال.

عبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن سعادته بإحراز الأبطال على المركز الثانى مشيراً إلى مشاركة أبناءنا فى المهرجان الكشفى التى تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتمكين ودمج ذوى الهمم بكافة الأنشطة والفعاليات بكافة المؤسسات، نتيجة الإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى تسعى إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك لصناعة جيل جديد به النماذج المتميزة علميا ورياضيا على طريق الجمهورية الجديدة.