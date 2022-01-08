اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 12:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد فى الحدائق والمنتزهات ليلاً بالأقصر

السبت، 08 يناير 2022 12:05 ص
صور.. الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد فى الحدائق والمنتزهات ليلاً بالأقصر شباب وعائلات الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد فى الحدائق والمنتزهات
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استكمل شباب وفتيات وعائلات الأقباط بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، إحتفالاتهم ليلاً بعيد الميلاد المجيد، حيث توجه العديد من المواطنين وأسرهم إلى الحدائق والمنتزهات لالتقاط الصور التذكارية وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ ابتهاجاً واحتفالاً بالعيد، وسط تشديدات أمنية ومشاركة من المسلمين، وأطلق الأطفال والشباب الألعاب النارية والشماريخ فى الهواء.

وتجمع المارة بالشوارع لمشاهدة الاحتفالات والألعاب النارية بالمنطقة من جميع الاتجاهات، مبديين إعجابهم بالاحتفالات والأشكال التى ترسمها الألعاب النارية فى السماء، وخاصة بالشوارع والميادين احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، وتقدموا بالتهنئة لجيرانهم وأهالى المدينة بقدوم أعيادهم.

وكانت قد احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، أمس الخميس بعيد الميلاد المجيد، وترأس نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس العيد، الذى أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا، وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل ، والقس إبراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتى انتهت فى الساعات الأولى صباح يوم العيد.

وفى السياق نفسه، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك فى إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفال باليلة العيد.

الاقباط فى ملاهى اسنا
الاقباط فى ملاهى اسنا

 

العائلات تحتفل بعيد الميلاد المجيد
العائلات تحتفل بعيد الميلاد المجيد

 

توافد اقباط اسنا على الحدائق جنوب الأقصر
توافد اقباط اسنا على الحدائق جنوب الأقصر

 

سيلفي فرحة عيد الميلاد بإسنا
سيلفي فرحة عيد الميلاد بإسنا

 

شباب الأقباط فى حدائق ومتنزهات اسنا
شباب الأقباط فى حدائق ومتنزهات اسنا

 

شباب الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد فى الحدائق والمنتزهات
شباب الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد فى الحدائق والمنتزهات

 

فرحة العيد فى الملاهى والمتنزهات
فرحة العيد فى الملاهى والمتنزهات

 


الاقصر

عيد الميلاد المجيد

احتفالات اقباط اسنا

اخبار اليوم

الاققاط فى الحدائق بالاقصر

اخبار المحافظات

احتفالات الاقباط بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الأقصر يشهد افتتاح مسجد الراضى بعد إحلاله وتجديده .. صور

الجمعة، 07 يناير 2022 01:53 م

رفع 30 طن مخلفات وقمامة بالشوارع ومصادرة عربة كارو لنباشين القمامة فى مدينة الأقصر

الجمعة، 07 يناير 2022 12:16 م

"بالو" الصعيدى يترك الدراسة لتربية شقيقاته الأربع ويقدم فيديوهات كوميدية

الجمعة، 07 يناير 2022 06:00 ص

قساوسة وآباء كنائس الأقصر يقدمون التهنئة بعيد الميلاد للشعب المصرى.. فيديو

الجمعة، 07 يناير 2022 02:47 ص

فيديو اليوم.. بطل من ذوى الهمم يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد جنوب الأقصر

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 ص

على الأرض السلام وبالناس المسرة.. احتفال أقباط الأقصر بعيد الميلاد (ألبوم صور)

الجمعة، 07 يناير 2022 12:02 ص

قيادات مجلس مدينة إسنا يقدمون التهانى لأسقف أرمنت بعيد الميلاد المجيد.. صور

الخميس، 06 يناير 2022 11:59 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة