صور.. الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد فى الحدائق والمنتزهات ليلاً بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل شباب وفتيات وعائلات الأقباط بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، إحتفالاتهم ليلاً بعيد الميلاد المجيد، حيث توجه العديد من المواطنين وأسرهم إلى الحدائق والمنتزهات لالتقاط الصور التذكارية وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ ابتهاجاً واحتفالاً بالعيد، وسط تشديدات أمنية ومشاركة من المسلمين، وأطلق الأطفال والشباب الألعاب النارية والشماريخ فى الهواء.

وتجمع المارة بالشوارع لمشاهدة الاحتفالات والألعاب النارية بالمنطقة من جميع الاتجاهات، مبديين إعجابهم بالاحتفالات والأشكال التى ترسمها الألعاب النارية فى السماء، وخاصة بالشوارع والميادين احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، وتقدموا بالتهنئة لجيرانهم وأهالى المدينة بقدوم أعيادهم.

وكانت قد احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، أمس الخميس بعيد الميلاد المجيد، وترأس نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس العيد، الذى أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا، وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل ، والقس إبراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتى انتهت فى الساعات الأولى صباح يوم العيد.

وفى السياق نفسه، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك فى إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفال باليلة العيد.



الاقباط فى ملاهى اسنا



العائلات تحتفل بعيد الميلاد المجيد



توافد اقباط اسنا على الحدائق جنوب الأقصر



سيلفي فرحة عيد الميلاد بإسنا



شباب الأقباط فى حدائق ومتنزهات اسنا



شباب الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد فى الحدائق والمنتزهات