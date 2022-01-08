اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 08:02 م
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سحب وغيوم كثيفة بمطروح وسقوط أمطار على بعض المناطق.. لايف

السبت، 08 يناير 2022 07:05 م
سحب وغيوم كثيفة بمطروح وسقوط أمطار على بعض المناطق.. لايف طقس غائم على مطروح
مطروح - حسن مشالي

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، لحالة الطقس الدافئ على محافظة مطروح والساحل الشمالي، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، واعتدال درجات الحرارة على مختلف الإنحاء، التي سجلت 21 مئوية، مع انتشار السُحُب والغيوم الكثيفة، ووجود فرص لسقوط الأمطار.

وشهدت محافظة مطروح، اليوم السبت، سطوع متقطع للشمس، مصحوب باعتدال في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء. جاء ذلك بعد موجة الطقس البارد، التي شهدتها محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال الأيام الماضية، التي أعقبت موجة الأمطار والتقلبات الجوية، بداية الأسبوع الماضي.

وتراوحت درجات الحرار، خلال الأيام الماضية بين 18 مئوية و 8 درجات، وتصل إلى حد الصقيع خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، مع عدم سقوط أمطار، وتراجع نشاط الرياح وتشهد محافظة مطروح، حاليا، طقس معتدل، مع توقعات درجات الحرارة لـ 8 مئوية خلال الساعات المقبلة.

وكانت مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، قد شهدت خلال الأسبوع الماضي سقوطا للأمطار بشكل متقطع. على جانب آخر، ينتظر أهالي المحافظة، كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

و ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار، وقت سقوطها، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، أولا بأول


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