ويمكن أن تظل البارات والمطاعم مفتوحة حتى الساعة 10 مساءً لكنها تعمل بسعة 50% أو 30% اعتمادًا على معدل الإصابة في المنطقة، وينطبق الأمر نفسه على الأحداث الرياضية والصالات الرياضية ودور السينما، بعدما ارتفع عدد الإصابات في رومانيا من أقل من 1000 حالة جديدة فى الشهر الماضى، إلى حوالى ستة الآف حالة فى الأسبوع الماضى، وهو أعلى رقم منذ أوائل نوفمبر الماضي عندما انخفضت الحالات بعد الموجة الرابعة الشرسة.



وكان وزير الصحة ألكسندرو رافيلا قد ذكر أمس أن رومانيا "بالفعل في الموجة الخامسة من الوباء"، ومن المتوقع أن يصبح أوميكرون سلالة الفيروس المهيمنة.