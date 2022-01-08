اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 07:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تسجل 16.5 ألف إصابة جديدة بكورونا و796 حالة وفاة خلال 24 ساعة

السبت، 08 يناير 2022 06:02 م
روسيا تسجل 16.5 ألف إصابة جديدة بكورونا و796 حالة وفاة خلال 24 ساعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، 16.568 إصابة و796 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 16.735 إصابة و787 وفاة فى اليوم السابق.

 

وأفاد مركز العمليات الروسى لمكافحة فيروس كورونا أن أكبر عدد من الإصابات اليومية المسجلة فى آخر 24 ساعة يعود إلى العاصمة موسكو (3072 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (1376 حالة) ومقاطعة موسكو (1246 حالة)، وتماثل  20.449 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 22035 مريضا فى اليوم السابق.

 

وأضاف المركز أن إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسجلة فى روسيا منذ بداية الجائحة بلغ 10 ملايين و634.603 إصابة، من بينها 315.400 حالة وفاة و9 ملايين و666.161 حالة شفاء.

 

 


روسيا

أخبار روسيا

كورونا في روسيا

إصابات كورونا

السلطات الصحية الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة