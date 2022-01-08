رئيس وزارء باكستان: اقتصادنا يشهد نموا قويا رغم تحديات كورونا

أ ش أ

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن اقتصاد بلاده يشهد نموا قويا وخلق فرص عمل، على الرغم من التحديات التي فرضها كوفيد-19.



وأوضح خان - وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي" اليوم السبت - أن هذا الاتجاه انعكس في نمو أرباح الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 59% على أساس النمو السنوي في الأشهر التسعة الأولى، معربا عن أمله في أن يتقاسم أرباب العمل في الشركات التي تحقق نموا المكاسب مع القوى العاملة لديهم.



وأشارت الوكالة إلى أنه -وفقًا لتقارير صحفية - كان أداء سوق الأسهم الباكستانية جيدا، حيث إن إجمالي الأرباح بعد الضريبة التي حققتها الشركات المدرجة في مؤشر بورصة كراتشي 100 للربع الثالث من العام المالي الحالي 2021، بلغ 258 مليار روبية، وهو أعلى مستوى يُسجل في السنوات العشر الماضية.