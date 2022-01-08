رئيس لبنان التقى ميقاتى فى إطار التشاور التحضيرى لمؤتمر الحوار الوطنى

إيمان حنا

قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، إنه في إطار دعوة الرئيس اللبنانى للحوار الوطني، اتصل بي وطلب مني أن نجتمع سويا للبحث في هذا الموضوع، ولقد أدليت برأيي، الذي أحب أن ابقيه لدى الرئيس، وهناك استكمال للحديث"، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

جاء ذلك عقب استقبال رئيس لبنان العماد ميشال عون لميقاتى، في قصر بعبدا، في إطار المشاورات التي بدأها مع رؤساء الكتل النيابية تحضيرا لمؤتمر الحوار الوطني الذي ينوي الدعوة اليه، وعرض معه الدعوة الى الحوار للبحث في عدد من المواضيع الأساسية التي أشار اليها في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين، وما يمكن ان يطرح من مواضيع أخرى تندرج في إطار التوافق الوطني المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة.



