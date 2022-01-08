رئيس القابضة للأدوية: السوق الأفريقى واعد ونخطط لزيادة صادراتنا مستقبلا

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أشرف الخولى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ، أن السوق الأفريقي واعد في الصادرات، ولا سيما صادرات الأدوية مما يجعله محطة مهمة لصادرات ومنتجات الشركات التابعة الفترة المقبلة، والاستفادة في الزقت نفسه من مشروع جسور التجارة الذى دشنته وزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف أشرف الخولى لـ"اليوم السابع" أن القابضة تؤمن بأهمية زيادة الصادرات، بل ومضاعفتها عدة مرات بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الشركات وتجاوبا مع حلم الـ100 مليار دولار صادرات، والذى اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتالي " نحن نخطط لذلك بشكل دقيق ومنظم ، ونسعى بالفعل لمضاعفة صادراتنا الفترة المقبلة".

أشار إلى أن زيادة الصادرات مرهون بالانتهاء من مشروع تطوير الشركات التابعة بتكلفة 1.7 مليار جنيه وهو مشروع الحصول على شهادة GMP، حيث يتم من خلال رفع جودة وكفاءة الدواء، ويتناسب مع المواصفات القياسية الدواء، كما يؤهل الشركات لعمليات التفتيش من قبل الدول الراغبة فى استيراد الدواء المصرى.

يشار أن الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية تحتل المركز الثاني على مستوى شركات الأدوية في مصر من حيث عدد الوحدات المباعة، حيث بلغت الحصة السوقية للشركة القابضة للأدوية العام المالي 2020/2021 نحو 7% من عدد الوحدات المباعة.

جدير بالذكر أن قارة أفريقيا تستورد سنويا أدوية بقيمة 17 مليار دولار، تبلغ صادرات مصر منها للقارة ما بين 52 إلى 60 مليون دولار سنويا.