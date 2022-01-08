حياة كريمة بالمنيا.. تطوير المنشآت الصحية أبرزها مستشفيات العدوة ومطاى وأبو قرقاص

المنيا -حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه يجرى العمل فى إحلال وتجديد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية وتتضمن 192 قرية، بالإضافة إلى 757 تابعا.

وأضاف، أن العمل يجرى فى مستشفيات مطاي وبنى مزار المركزي خلال شهر نوفمبر الماضي، بالاضافة إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى العدوة والبدء فى التجهيز لإنشاء مستشفى مغاغة ومستشفى أبو قرقاص، بالإضافة إلى 2 وحدة صحية، ورفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات.

فيما أشارت الدكتورة مروة محمد اسماعيل مدير إدرة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا، إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى العدوة ومستشفى مطاي ومستشفى بنى مزار المركزي، واستمرار أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية والوحدة الصحية بقرية شيبة، حيث جرى الانتهاء من الخرسانات والمبانى وجارى أعمال الدهانات وتأسيس الكهرباء للدور الأرضى والأول.

وأضافت، أنه جارى العمل فى التجهيز لإنشاء مستشفى مغاغة ومستشفى أبو قرقاص، حيث جرى استلام الأرض لعمل مستشفى جديدة وعمل جسات لها، بالإضافة إلى رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة، موضحة تسليم 49 وحدة صحية وجارى تنفيذ رفع كفاءتها ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى بدء أعمال التطوير الشامل فى الوحدة الصحية بتنده والوحدة الصحية بالمعصرة وإنشاء جديد للوحدة الصحية بقرية اطنية، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة سكن الأطباء فى 4 مستشفيات وجارى التسليم.