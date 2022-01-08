اليوم السابع
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حملات للتخلص من الرمال المتجمعة على طرق فى وسط سيناء

السبت، 08 يناير 2022 07:00 ص
حملات للتخلص من الرمال المتجمعة على طرق فى وسط سيناء حملات للتخلص من على الرمال المتجمعة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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بدأت على مسارات الطرق بوسط سيناء، حملات لإزاحة الرمال المتراكمة على مسار الطرق نتيجة الرياح التى ضربت هذه المناطق قبل أيام.

وقال اللواء أسامة العفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إنه نتيجة الطقس غير المستقر خلال الأيام الماضية، ونشاط حركة الرياح التى حملت كميات من الرمال الناعمة مكونة كثبانا رملية على الطرق تسببت فى غلق بعض الطرق أمام حركة السيارات.

وأضاف، أنه يجرى رفع الرمال من الطرق وفتحها أمام السيارات حرصا على سلامة المواطنين، وعدم حدوث أي كوارث على الطرق نتيجة هذه الكثبان الرملية المتجمعة.

وأشار إلى رفع الرمال بواسطة معدات مجلس مدينة الحسنة، والمتابعة على الطرق والتعامل على الفور واستكشاف الطرق ومسحها بصفة مستمرة، خاصة الطرق المؤدية إلى جميع قرى المركز والمدينة.

وفى سياق آخر، أوضح رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه يجرى الاستعداد لزراعة بعض الأفدنة بالنباتات العطرية التى تستخدم فى العقاقير الطبية، والتى يشرف عليها مركز البحوث، وتوزيع مجموعة الأغنام، بالإضافة إلى الأعلاف الخاصة بها للأسر الفقيرة بالقرى، مساهمة فى رفع مستوى المعيشة لهم.


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