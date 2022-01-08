حملات دورية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالشرقية، حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالعديد من المناطق بنطاق المدينة ومن على جانبي الطريق لتحقيق الإنضباط بالشارع وتم رفع 713 حالة وضبط 11حالة وتحرير 7 محاضر إشغال ، كما تم رفع 21 لافته إعلانية غير مرخصة بشارع التحرير بوسط المدينة، وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتصدت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح ، لحالة تعدي عبارة عن بناء تلتوار بالطريق الدائري بحضور قسم الإزالات والإشغالات برئاسة المركز وتم إزالة المخالفة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما قامت رئاسة مدينة القرين بحملة لإزالة مبنى داخل الحيز العمراني فى منطقة الصياغين علي مساحة 50 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبلبيس بالتنسيق مع الوحده المحلية بالعدلية بحملة لإزالة فك شده خشبية لسقف بالدور الثانى علوى على مساحه 80 متر بقرية ميت حمل وتم فك الشدة وتمت الإزالة على نفقة المخالف وإيقاف الأعمال، كما قام قسم الإزالات والإشغالات بدوران كوبري الهويس حيث تم التعامل على الفور وإزالة التعدي وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات ، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق والميادين و تطبيق القانون على المخالفين.