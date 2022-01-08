تنفيذ مشروعات بمدينة أبو زنيمة فى جنوب سيناء بـ14.5 مليون جنيه

جنوب سيناء ـ محمد حسين

يجرى العمل فى تنفيذ مشروعات بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء بإجمالى 14.5 مليون جنيه، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة أبو زنيمة من خطة العام المالى 2021 / 2022 ومقررا افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة مارس 2022، بإجمالى 9 ملايين جنيه منها تدعيم شبكة الإنارة بالمدينة والمناطق المحرومة والطريق الساحلي، بعدد 150 عامودا، وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة القديمة بالمدينة بعدد 70 عامودا، وتغيير الكابلات وتوريد وتركيب لوحة أتوماتيكية لتشغيل وفصل المولد الخاص بمبنى الوحدة المحلية والحملة الميكانيكية والمخازن، وتوريد وتركيب ولاعة إنارة عامة، وتوريد سيارة بسلم كهربائى هيدروليكى بلغت تكلفة تلك المشروعات 3 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 9%.



وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المشروعات تضم، رفع كفاءة مبنى الحماية المدنية لتأثره بالسيول وإنشاء خزان مياه أرضى استراتيجي، وتوريد وتركيب بلدورات ورفع كفاءة أرصفة وبلدورات بجميع أنحاء المدينة، وتجميل حديقة داخل إسكان 48 وحدة، بالإضافة لرفع كفاءة الوحدة المحلية بالمدينة ومبنى المخازن ومبنى الحملة الميكانيكية التابع للوحدة بتكلفة اجمالية لتلك المشروعات حوالى 4.5 مليون جنيه تراوحت نسب التنفيذ من 70 الى 90 %، و يجرى العمل فى تنفيذ حديقة الخيمة البدوية، وطريق الكورنيش بالمدينة بتكلفة 7 ملايين جنيه من موازنة جهاز تعمير سيناء.

وقال، إنه وجه بإنشاء ممشى للمواطنين، وإنشاء محلات وكافيتريات على غرار شارع 306 بطور سيناء، لتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أنه سيجرى تسليم وحدات سكنية جاهزة بإجمالى 1030وحدة موزعة على أبو زنيمة وأبو رديس ونويبع للمنتظرين والمستحقين الشهر الجارى.