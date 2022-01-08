تكليف رئيس مدينة القنايات بنيابة حي ثان وتنقلات في محليات الزقازيق وههيا

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عدة قرارات، تضمنت تكليف رئيس مدينة القنايات بمهام نائب رئيس حي ثان، وتكليف مدير الوحدات المحلية رئيسا للمدينة، وتنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية في مركزي الزقازيق وههيا.

صدر القرار رقم (336 ) لسنه 2022م ، بإعادة تنظيم العمل بين كل من ، محمد أحمد عطيه العوضي القائم بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينه القنايات ، للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس حي ثان الزقازيق وماجي وديع حكيم وهبه مدير إداره الوحدات المحليه بالإدارة العامه للجان والمجالس والمؤتمرات بالديوان العام ، للقيام بتسيير أعمال وظيفه رئيس مدينه القنايات بصفه مؤقتة.

أكد محافظ الشرقية أن القرار يهدف إلي تحسين مستوى الأداء داخل الجهاز الاداري والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والإستفادة من الخبرات المتبادلة بين القيادات المحلية بما ينعكس وبشكل جيد على منظومة العمل ، مؤكداً على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه.

يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى قراري المحافظ رقمى 5230 و 6569 لسنة 2021 م ، ولحسن سير العمل وانتظامه وتنفيذاً لخطط الإصلاح الإدارى للمحافظة.

كما أصدر القرار رقم 337 لسنة 2022 م ، بإعادة تنظيم العمل بين كلاً من ، أمل كامل عبد المطلب إبراهيم القائمة بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية بأم الزين... للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة.

محمد عبد الدايم محمد عبد الدايم القائم بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بشنبارة الميمونة ، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بأم الزين وذلك بمركز ومدينة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن القرار جاء نتيجة لما لاحظه أثناء جولته المفاجئة أمس بمفرده بقريتي أم الزين وشنبارة الميمونه من تدني لمستوى النظافة وعدم رفع الإشغالات والسماح بالتعدى علي حرم الطريق ، ليصدر المحافظ قرارا بحركة تغييرات بين رؤساء الوحدات المحلية القروية لإعادة تنظيم العمل وللصالح العام والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق متصل ، أصدر القرار رقم ( 338 ) لسنة 2022 م ، بإعادة تنظيم العمل بين كلاً من عصام إسماعيل مصطفي محمد رئيس الوحدة المحلية القروية بمنزل الحيان، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالمهدية.

نهلة محمد عبد الفتاح عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية القروية بشرشيمة... للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بمنزل الحيان.

السيد محمد ابراهيم نعمه القائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالمهدية، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بشرشيمة ، وذلك بمركز ومدينة ههيا .