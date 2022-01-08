اليوم السابع
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تعرف على ملامح الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100

السبت، 08 يناير 2022 11:16 م
تعرف على ملامح الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100 التغيرات المناخية
كتبت منال العيسوى

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تسعى وزارة البيئة لتنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100، ضمن الخطة الوطنية التى وضعت لمواجهة التغيرات المناخية، وضمان التكيف مع المخاطر التى حددتها الاستراتيجية الوطنية للتكيف، منها تنفيذ مشروعات لإستنباط محاصيل جديدة، قادرة على تحمل درجة الحرارة والملوحة.
 
و الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100، التى ستضعها وزارة البيئة  تتضمن مشروعات التخفيف من الأنبعاثات، واستيراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات، بالاضافة الى استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 ، ومشروعات الطاقة الشمسية بنبان، وطاقة الرياح بالزعفرانة ، ومشروعات للنقل النظيف، ومشروعات وحدات البيوجاز.
 
جدير بالذكر انه جارى إنشاء وحدات لتغير المناخ بكافة القطاعات، بالاضافة لعمل مراجعة للتشريعات،  ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة،  لدمج مفاهيم التغيرات المناخية، في كافة القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الوفاء بالإلتزامات الدولية .
 
 

التغيرات المناخية

البيئة

مشروعات قومية

مواجهة التغيرات المناخية

تحديات تغير المناخ

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