اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 05:34 م
أكرم القصاص
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تطعيم أكثر من 1.21 مليار شخص ضد كوفيد-19 بشكل كامل فى الصين

السبت، 08 يناير 2022 05:01 م
تطعيم أكثر من 1.21 مليار شخص ضد كوفيد-19 بشكل كامل فى الصين التلقيح ضد كورونا _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت الصين تطعيم أكثر من 1.21 مليار شخص فى الصين بشكل كامل ضد كوفيد-19، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية فى مؤتمر صحفى اليوم (السبت).

 

وقال المتحدث باسم اللجنة مى فنج، بحسب "شينخوا"، إن ما يقرب من 2.89 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 أُعطيت فى البر الرئيسى الصينى حتى يوم الجمعة.

 

وأشار المتحدث إلى أن متوسط حالات الإصابة اليومية كان يقارب 1.9 مليون إصابة جديدة على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، قائلا إن الصين تواجه ضغطا متزايدا بسبب حالات الإصابة بكوفيد-19 الوافدة.

 

وأضاف المتحدث "من الضرورى أن نلتزم بنهج لتجنب حالات العدوى الوافدة ومنع عودة انتشار الجائحة محليا".

 

ودعا المتحدث السلطات إلى إجراء اختبارات لجميع من يحتاجون إجراء الاختبار، وفرض حجر صحى على جميع من هم فى حاجة إليه، وأيضا علاج كل من يحتاج للعلاج، قائلا إنه ينبغى بذل جهود جادة لضمان وصول السكان إلى الاحتياجات الضرورية والخدمات الطبية.

 

وأضاف المتحدث أن الوعى الخاص بالوقاية من كوفيد-19 واحتوائه يجب أن يكون أقوى أثناء التحضير لعطلة عيد الربيع .

 


كوفيد

التطعيم في الصين

لقاح كورونا في الصين

أخبار الصين

الصحة الصينية

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