اليوم السابع
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تضامن جنوب سيناء: صرف 25 ألف جنيه لكل حالة وفاة فى حادث الطور

السبت، 08 يناير 2022 06:09 م
تضامن جنوب سيناء: صرف 25 ألف جنيه لكل حالة وفاة فى حادث الطور محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء فايزة مرسال

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قال زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، أن خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرر تخصيص 8 سيارات لنقل جثث ضحايا حادث تصادم أتوبيس غرب ووسط الدلتا مع ميكروباص، والذى وقع اليوم السبت على الطريق الدولى بجنوب سيناء قبل كمين الوادى بنحو 10 كيلومترات من مدينة طور سيناء، بالمجان إلى مسقط رأسهم فى المحافظات التابعين له

 

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى تصريح له اليوم السابع، أن الدكتورة نفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بصرف مساعدات عاجلة قدرة 25 ألف جنية لأسرة كل متوفى، مضيفا أنه تقرر بتشكيل لجان لحصر عدد ضحايا الحادث الأليم، تمهيدًا لصرف تعويضات لهم، والمصاب الذى يمكث أكثر من 24 ساعة فى المستشفى له تعويض وسيجرى تحديده طبقًا للضوابط والقوانين.

 

وكانت قد تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم السبت، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم (ب.ص -8994 ) وأتوبيس نقل عام رقم (ج. ط. أ -2695 )، على بعد 10 كيلو مترات من مدينة طور سيناء، وأسفر الحادث عن وقوع ١٧ حالة وفاة، وإصابة ١٧ آخرين.

 

وتم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل الجثث لمستشفى الطور العام، ونقل 18 مصابا إلى مركز الزهراء الطبي، وجرى العثور على 16 حالة وفاة فى موقع الحادث.


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