تاريخ مولده سر قومى.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بعامه الـ38.. إنفوجراف

يعتقد على نطاق واسع أن الزعيم كيم جونج أون، ولد فى 8 يناير1984رغم أنه لا يوجد أي ذكر لهذا التاريخ على تقويم النظام، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتحتفل كوريا الشمالية بـ"يوم النجم الساطع"، وهو عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونج ايل، فى 16 فبراير من كل عام باعتباره عطلة وطنية، وكذلك عيد ميلاد الجد الأسبق كيم إيل سونج فى 15 أبريل، هو يوم الاحتفال بـ"يوم الشمس"، وبالرغم ذلك، لم يتم تخصيص أى عطلة وطنية لأصغر زعيم حاكم، ولم يعلن النظام الحاكم رسمياً عن تاريخ ميلاده.



زعيم كوريا الشمالية يحتفل بعامه الـ38

وقام النظام السابق في كوريا الشمالية، ليس فقط بتجنب الإعلان رسمياً عن عيد ميلاد كيم جونج، بل بذل جهوداً كبيرة لإخفائه.