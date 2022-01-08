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تأجيل محاكمة 11 متهما بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير" إلى جلسة 13يناير

السبت، 08 يناير 2022 01:50 م
تأجيل محاكمة 11 متهما بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير" إلى جلسة 13يناير المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، لجلسة 13 يناير للمرافعة.

 

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

 

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.


أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير

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