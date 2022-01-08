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تأجيل محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس لجلسة 15 فبراير

السبت، 08 يناير 2022 02:55 م
تأجيل محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس لجلسة 15 فبراير المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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قررت اليوم الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 15 فبراير المقبل للاطلاع.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وغريب عزت.
 
ووجه للمتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

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