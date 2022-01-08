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بداية من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 64 رحلة طيران دولية أسبوعية

السبت، 08 يناير 2022 10:27 ص
بداية من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 64 رحلة طيران دولية أسبوعية وصول السياح لمطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من اليوم السبت، وحتي نهاية الأسبوع الجاري، 64 رحلة طيران دولية مختلفة أقل علي متنهما الآلاف من السياح من جنسيات مختلفة في مقدمتها الجنسية الأوكرانية والبولندية والألمانية .

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية لمطار مرسي علم الدولي أن المطار يستقبل رحلات من 9 دول أوروبية بعدد 61 رحلة دولية اوربية، و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة الدولي .

وأكدت كشوف رحلات الطيران وصول رحلتين من بلجيكا ورحلتين من هولندا و8 رحلات من ايطاليا و12 رحلة من المانيا ورحلتين من التشيك و14 رحلة من بولندا و18 رحلة من المطارات الاوكرانية .

كما يستقبل المطار خلال الأسبوع 3 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وتطبيق الجهات المختصة بالمطار الإجراءات الاحترازية علي جميع الركاب الوافدين الي المطار بدقة شديدة.


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