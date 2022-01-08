بدء موسم عصير القصب لإنتاج السكر داخل مصانع كوم أمبو.. فيديو وصور

أسوان – عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً من داخل مصانع السكر بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بالتزامن مع انطلاق موسم عصير القصب لإنتاج السكر، والذى يشهده اللواء عصام البديوى رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات التكاملية لإنتاج السكر.

يبدأ موسم إنتاج السكر من القصب بنهاية شهر ديسمبر ويستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل، وخلال هذه الفترة يعمل المصنع لمدة 24 ساعة يومياً ولمدة 140 يوماً متواصلة دون توقف.

ويبلغ معدل إنتاج السكر السنوى للمصنع حوالى 200 ألف طن من هذه السلعة الحيوية، التى يتم إنتاجها وفقا لأعلى المواصفات المطلوبة، بينما تبلغ الطاقة الإجمالية للمصنع من القصب المعصور نحو مليونى طن سنوياً، من إجمالى 8 ملايين طن على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن مصنع سكر كوم أمبو بمحافظة أسوان، يعود تاريخ إنشائه لسنة 1912، ويعد أكبر مصانع مصر فى إنتاج السكر من القصب، ويصل إنتاجه فى الموسم الواحد لـ200 ألف طن، وهو ما يمثل نسبة 25% من إنتاج مصانع شركة السكر للصناعات التكاملية على مستوى الجمهورية.



بدء-موسم-عصير-القصب-لإنتاج-السكر-داخل-مصانع-كوم-أمبو-(1)



بدء-موسم-عصير-القصب-لإنتاج-السكر-داخل-مصانع-كوم-أمبو-(2)



بدء-موسم-عصير-القصب-لإنتاج-السكر-داخل-مصانع-كوم-أمبو-(3)



بدء-موسم-عصير-القصب-لإنتاج-السكر-داخل-مصانع-كوم-أمبو-(4)



بدء-موسم-عصير-القصب-لإنتاج-السكر-داخل-مصانع-كوم-أمبو-(5)



بدء-موسم-عصير-القصب-لإنتاج-السكر-داخل-مصانع-كوم-أمبو-(6)



بدء-موسم-عصير-القصب-لإنتاج-السكر-داخل-مصانع-كوم-أمبو-(7)



بدء-موسم-عصير-القصب-لإنتاج-السكر-داخل-مصانع-كوم-أمبو-(8)