بحجم تعاملات ضخم.. متهم يدير كيانا وهميا لمنح الشهادات الدراسية المزورة

كتبت أمنية الموجي

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية ، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجالات مختلفة ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، كما قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية ، وتمكنت من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، ووصل إجمالي المبالغ التي حصل عليها مليون و 250 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليها أمكن ضبط (عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الكليات الحكومية والكيانات المختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى تلك الكليات والكيانات – عدد 3 أكلاشيهات بإسم أحد المعاهد - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى عدد من الجامعات والمعاهد- 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية - جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات وكارنيهات خالية البيانات ومعدة للتزوير)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.