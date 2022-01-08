بث مباشر.. شوف الفلاح فى المنيا بيزرع إيه؟ (عم ربيع حكاية فى الزراعة)

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا والتى تشتهر بزراعة محصول القمح، ولقاء عم ربيع وعم خلف من المزارعين، أثناء زراعة محصول القمح.

وقال عم ربيع الذى يبلغ من العمر 48 عاما، إن زراعة القمح تختلف كثيرا عن الماضى، فقد كان المزارع يحصل على التقاوى من الجمعية، ويدرس القمح بجرار الجمعية، وكان هناك شخص يدعى المقرقر والذى كان يقوم بفصل القمح عن التبن، وهذا كان يقلل من ناتج القمح.

وأضاف "ربيع" أن أعلى محصول للفدان فى الماضى 4 إردب لكن اليوم أصبح الفدان به ما يقرب من 20 إردب وذلك ساهم فى تحسين حال الفلاح.

فيما قال عم خلف فهمى إن زراعة القمح تأثرت بزراعة الأرض بشكل مستمر فلا تحصل الأرض على الراحة بينما المحصول تلو الآخر وهذا تسبب فى ضعف الأرض الطينية وبسبب ذلك نحاول تعويض الأرض بالسباخ البلدى.











































