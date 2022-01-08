بث مباشر.. بينهم أم وأبنائها الثلاثه بنى مزار تستعد لاستقبال ضحايا حادث تصادم سيناء

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قرية ساقولا التابعة لمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، والتى تستعد لاستقبال اثنين من ضحايا حادث جنوب سيناء ، إثر تصادم ميكروباص مع أتوبيس.

كما تستعد أيضا قرية منشية اليوسفى التابعة للمركز لاستقبال 4 من الضحايا وهى ام وأبنائها الثلاثة واللذين كانوا فى طريق عودتهم إلى مركز بنى مزار.

وكانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء قد تلقت إخطارا بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص واتوبيس وراح ضحيته 17شخص وأصيب 18 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفيات.

وافادتوالتحريات الأولية أن 16 من الضحايا من أبناء محافظة المنيا وتحديدا من مركز بنى مزار شمال المحافظة وتبين أن الضحايا منهم 2من قرية ساقولا و4وهم أم وأبنائها الثلاثه من قرية منشية اليوسفى وكذلك ضحايا من قرية أم الساس وشلقام وابوجرج التابعين للمركز وايضا ضحية من مركز سمالوط واخرى فى مطاى

تستعد عددًا من قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، لتشييع جثامين ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص، على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.