اليوم السابع
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بث مباشر.. بينهم أم وأبنائها الثلاثه بنى مزار تستعد لاستقبال ضحايا حادث تصادم سيناء

السبت، 08 يناير 2022 07:25 م
بث مباشر.. بينهم أم وأبنائها الثلاثه بنى مزار تستعد لاستقبال ضحايا حادث تصادم سيناء
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قرية ساقولا التابعة لمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، والتى تستعد لاستقبال اثنين من ضحايا حادث جنوب سيناء ، إثر تصادم ميكروباص مع أتوبيس.
 
 
كما تستعد أيضا قرية منشية اليوسفى التابعة للمركز لاستقبال 4 من الضحايا وهى ام وأبنائها الثلاثة واللذين كانوا فى طريق عودتهم إلى مركز بنى مزار.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء قد تلقت إخطارا بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص واتوبيس وراح ضحيته 17شخص وأصيب 18 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفيات.
 
وافادتوالتحريات الأولية أن 16 من الضحايا من أبناء محافظة المنيا وتحديدا من مركز بنى مزار شمال المحافظة وتبين أن الضحايا منهم 2من قرية ساقولا و4وهم أم وأبنائها الثلاثه من قرية منشية اليوسفى وكذلك ضحايا من قرية أم الساس وشلقام وابوجرج  التابعين للمركز وايضا ضحية من  مركز سمالوط واخرى فى مطاى 
 
تستعد عددًا من قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، لتشييع جثامين ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص، على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.
 
 

اخبار مصر

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حادث تصادم

المنيا

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