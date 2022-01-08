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بالأسماء.. وزير الأوقاف يهنئ الأئمة الحاصلين على دورة التميز الدعوى المشتركة

السبت، 08 يناير 2022 02:17 م
بالأسماء.. وزير الأوقاف يهنئ الأئمة الحاصلين على دورة التميز الدعوى المشتركة أئمة الأوقاف - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن

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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على الجهود المبذولة فى الدورة السادسة للتميز الدعوى، التى تم انعقادها فى الفترة من 28/ 11 / 2021 إلى 16/ 12/ 2021م، وشارك فيها 24 إمامًا.
 
وهنأ وزير الأوقاف، الأئمة الذين أتموا الدورة، ووجههم لتسلم شهادات إتمام الدورة من الدكتور محمود الفخرانى مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب ، وهم :
1. أحمد محمد محمود على الإسماعيلية
2. محمد محمد على العطار البحيرة
3. أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين الدقهلية
4. محمد إبراهيم حامد عبد الرحمن الدقهلية
5. عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن الدقهلية
6. أشرف محمد رمضان عبده دمياط
7. أحمد عبد الهادى على حسن الديوان
8. مصطفى محمد عبد الجيد محمد الإسماعيلية
9. مصطفى محمد عبد الحميد أحمد القليوبية
10. إيهاب محمد عبد التواب محمد كفر الشيخ
11. أحمد محمد عبد العزيز عبد اللطيف المنيا
12. أحمد عبد المنعم على الغنام الديوان
13. على إسماعيل على أحمد الديوان
14. محمد نبيل السيد البرلسى القليوبية
15. يوسف صبرى الهتير المنوفية
16. طه أحمد حسن حفنى كفر الشيخ
17. أحمد محمد راشد محمد كفر الشيخ
18. فتحى صبرى محمد على جاويش كفر الشيخ
19. بشير محمدى عبد العزيز كفر الشيخ
20. عامر عبد العليم فرغلى على القليوبية
21. أحمد رجب الششتاوى القليوبية
22. مصطفى محمد السيد محمد القليوبية
23. عمرو محمد مصطفى مصطفى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
24. إبراهيم فوزى عبد الرحمن الإسماعيلية

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