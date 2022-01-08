انقطاع التيار الكهربائى عن جميع الأراضى اللبنانية بعد إشكال بمحطة عرمون

كتب وكالات

انقطع التيار الكهربائى عن مطار بيروت الدولى فى لبنان، بعد إشكال وقع فى محطة عرمون لتوليد الكهرباء دفع "شركة كهرباء لبنان" إلى قطع التيار عن كافة الأراضى فى البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وأفادت قناة "الجديد"، بأن "الشركة قطعت الكهرباء عن جميع الأراضى اللبنانية، نتيجة إشكالات حصلت فى محطة عرمون، بعد محاولات اقتحام لباحة المحطة أقدم عليها أهالى المنطقة احتجاجا على التقنين القاسى بالتيار، ما أدى لخروج كافة المعامل عن الشبكة".

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صورة تظهر الظلام الدامس فى المطار نتيجة انقطاع الكهرباء.