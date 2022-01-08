اليوم السابع
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امتحان الفصل الدراسي الأول فى كفر الشيخ يبدأ 15 يناير الجارى.. صور

السبت، 08 يناير 2022 05:23 م
امتحان الفصل الدراسي الأول فى كفر الشيخ يبدأ 15 يناير الجارى.. صور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021م، لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية " عام - مهني - تربية خاصة - تعليم مجتمعي - والتعليم الثانوي العام – الفنى"، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف اللواء جمال نورالدين، أنه سيتم استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022.
 
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، فتبدأ امتحانات الصف الرابع الإبتدائي يوم 15 يناير الجاري حتى 20 يناير،وامتحان الصف الخامس الإبتدائي 15 يناير الجاري وتنتهي يوم 17 يناير، وامتحان الصف السادس الإبتدائي تبدأ يوم 18 يناير الجاري، وتنتهي 22 يناير.
 
كما تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي يوم السبت، الموافق 15 يناير الجاري وتنتهي يوم الخميس 20 يناير الجاري، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 29 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل.
 
امتحان الصف الخامس والسادس الابتدائي
امتحان الصف الخامس والسادس الابتدائي

جدول امتحان الصثف الثالث الاعدادي
جدول امتحان الصثف الثالث الاعدادي

جدول امتحان الصثف الرابع الابتدائي
جدول امتحان الصثف الرابع الابتدائي
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

امتحانات

الفصل الدراسي الأول

الصف الثالث الإعدادي

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