اليوم آخر فرصة للتقديم.. اعرف خطوات التقدم لشغل وظائف طبية فى ليبيا

كتبت آية دعبس

تنتهى وزارة القوى العاملة اليوم، السبت 8 يناير 2022، من تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بوظائف الطلبية الأولى لاستقدام العمالة المصرية للعمل فى ليبيا فى وظائف طبية، وذلك بعد قرار وزير القوى العاملة محمد سعفان، الثلاثاء الماضى، بمد موعد قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل للعمل بدولة ليبيا حتى اليوم، لإعطاء فرصة للمتقدمين الذى لم يسمح لهم الوقت بالتقدم خلال الفترة الماضية.

ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير كيفية التقدم للإلتحاق بتلك الوظائف:

1- ادخل على الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.

2- اختر فرص عمل بالخارج.

3- سيظهر لك "الربط الإلكترونى" وإمكانية الاختيار بين "الكل – ليبيا"، اختر ليبيا.

4- اضغط بحث.

5- سيظهر لك كل الوظائف المتوفرة لدى وزارة القوى العاملة.

6- اضغط على الوظيفة التى ترغب فى التقدم لها، وسيظهر لك الشروط اللازمة لكل مهنة منهم.

7- إذا كانت الشروط تطابق معك، قم بالتسجيل بها.

8- التسجيل على الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا يسهم فى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمالة المصرية، الراغبة فى العمل فى طرابلس، ويمكن الاستعانة بها فور طلب الجانب الليبى مؤهلات تطابق مع ما سجلته من بيانات.