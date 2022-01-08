اليوم السابع
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النيابة تطلب سرعة التحريات حول واقعة وفاة مسن بمشاجرة مع بناته بالغربية

السبت، 08 يناير 2022 05:08 م
النيابة تطلب سرعة التحريات حول واقعة وفاة مسن بمشاجرة مع بناته بالغربية ارشيفية
الغربية: محمد طارق

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قررت النيابة العامة بطنطا اليوم، سرعة إجراء التحريات التفصيلية حول ظروف ملابسات واقعة وفاة مسن، بعد اعتداء بناته عليه بسبب زواجه بعد وفاة والدتهما، واتهامه بأفعال خادشة، وإصابته بأزمة قلبية على إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة للوقوف على حقيقتها.

كما طلبت النيابة العامة سرعة استعجال تقرير الطبيب الشرعي لبيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة إن وجدت، والوقوف على سبب الوفاة، وعما إذ كان الانفعال الشديد يؤدي إلى ما آلت إليه حالة المتوفى، والتأكد من وجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمه.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول “أحمد.ع.ض" 61 عاما، جثة هامدة عقب تعرضه لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ووفاته فور وصوله المستشفى، وتحفظوا على الجثة في مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 171 إداري لسنة 2021 قسم ثان طنطا وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الواقعة.

 

 

 


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