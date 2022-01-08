النيابة تطلب التحريات وتحقق مع متهمين بالاعتداء على فريق عمل درامي بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة فى واقعة اعتداء وسرقة عدد من المتهمين لمعدات تصوير خاصة بفريق عمل أحد الأعمال الدرامية، خلال تصويرهم مشاهد من العمل بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وبدأت التحقيق مع المتهمين المضبوطين.

واستمعت النيابة العامة لأقوال العاملين بالعمل والذين أفادوا، أنهم تعرضوا بالسب والقذف من قبل المتهمين والاعتداء بالضرب خلال تصوير عمل درامي بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وتابع المجنى عليهم، أن المتهمين استولوا على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير "المستولى عليها"، وتسليمها لطاقم

العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.