المرور يضبط 463 مخالفة مرورية بمحاور أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم السبت، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة ، عن تحرير نحو 463 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 79 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 42 مخالفة وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش ، وسحب تراخيص 40 مسببات الحوادث وسحب تراخيص 90 حالة لعدم قبول التصالح كما أسفرت الحملة عن تحرير 110 مخالفة متنوعة.