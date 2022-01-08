المدارس توجه تعليمات لطلاب الثانوى العام استعدادا للامتحان الإلكترونى

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت المدارس الثانوى تعليمات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى استعدادا لـ"الامتحان الإلكترونى" المقرر انطلاقه 22 يناير الجارى، حيث شددت المدارس على عدم الدخول على منصة الامتحان قبل موعد الاختبار، كما طمأنة المدارس الطلاب موضحة أن كل الإجابات سيتم حفظها مباشرة على سيرفر الوزارة، ومن ثم فى حالة وجود وقت على موعد انتهاء الامتحان يفضل عدم الخروج من الجلسة أو ضغط " إنهاء" للخروج من الامتحان.



وطالبت المدارس الطلاب بضرورة الاحتفاظ بأكواد الامتحان بعد إتاحتها من قبل الوزارة من برنامج تنويهات الموجود على التابلت ولكل طالب أكواد سرية، مشيرة إلى أنه حتى لا يتعطل الطلاب يجب أن يحتفظ كل طالب بأكواد دخول جلسات الامتحانات.



وأوضحت المدارس، أنه فى حالة ما إذا حدث عطل فى سيرفر الوزارة يستطيع الطالب الدخول مرة أخرى بالإيميل الموحد وكلمة المرور، حيث يسمح للطالب الدخول على نفس السؤال الذى خرج منه بسبب حدوث عطل فى السيرفر.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر احتواء الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.



وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.



وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم، كما أنها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق إلى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.