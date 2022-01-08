اليوم السابع
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المحكمة تواجه دجال الجيزة بإعلانه عن قدرته فك السحر قبل تأجيل الجلسة.. فيديو

السبت، 08 يناير 2022 02:53 م
المحكمة تواجه دجال الجيزة بإعلانه عن قدرته فك السحر قبل تأجيل الجلسة.. فيديو محكمة - أرشيفية
كتب: محمد إبراهيم ـ سليم علي

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قدم اليوم السابع بثا جديدا عن محاكمة دجال الجيزة، حيث تنظر محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة اليوم السبت، استئناف المعروف إعلاميًا بـ"دجال بولاق" على حكم حبسه سنة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على أحد الضحايا، والاستيلاء على أمواله. وواجهت المحكمة دجال الجيزة بإعلانه عن قدرته فك السحر.
كانت الأجهزة الأمنية ضبطت مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.
 
كما تم ضبط فيديوهات توثق جرائمه، واعترف المتهم بالنصب على المواطنين بزعم علاج المرضى دون حاجة لطبيب، وأقنع الزبائن بقدرته على جلب الحبيب والرزق وفك المربوط وزواج العانس، واعترف بأنه جمع مبالغ مالية من نشاطه الإجرامى، وكان يخطط لجمع ثروات طائلة، والمتهم روج لنفسه عبر السوشيال ميديا.
 

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