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في عام 2021..

اللجنة الطبية والاستغاثات: الكشف على 44 ألف حالة خلال تنفيذ القوافل الطبية

السبت، 08 يناير 2022 10:57 ص
اللجنة الطبية والاستغاثات: الكشف على 44 ألف حالة خلال تنفيذ القوافل الطبية انفوجراف اللجنة الطبية العليا والاستغاثات
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال عام 2021.
 
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء في التعامل مع استغاثات المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشدداً على أهمية استمرار تلك الجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.
 
وخلال التقرير، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال العام الماضي لنحو 7051 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.
 
ولفت الدكتور حسام المصري، إلى أن عام 2021 شهد تنفيذ عدد كبير من القوافل الطبية التي أطلقتها اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وساهمت في تغطية معظم محافظات الجمهورية، والوصول بالرعاية الطبية اللازمة لعدد كبير من الحالات، بلغ نحو 44 ألف حالة.   
انفوجراف اللجنة الطبية العليا والاستغاثات
انفوجراف اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

 


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