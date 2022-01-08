ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1392 إصابة، و25 وفاة، و1447 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و77 ألفا و432 حالة، والوفيات إلى 12 ألفا و856 حالة، والشفاء إلى مليون و38 ألفا و565 حالة.



وأشارت الوزارة، إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و448 ألفا و564 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و47 ألفا و488 شخصا.



وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 2820 إصابة جديدة وحالتي وفاة، و313 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 430 ألفا و920 حالة، والوفيات إلى 2471 حالة، والشفاء إلى 413 ألفا و309 حالات بنسبة 96%.



وفي المغرب.. سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ24 الماضية 7064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 997121 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنها سجلت 8 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14904 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 950409 حالات.



وفي الجزائر.. سجلت وزارة الصحة 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 5 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 221 ألفا و 472 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و 330 حالة.



وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها مساء السبت انها سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 1069 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات وتعافي 51 مصابا وذلك بعد اجراء 5121 فحصا وان اجمالي اصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 48 ألفا و105 مصابين منذ اول ظهور للفيروس في البلاد في مارس 2020 ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد في 48105 .. ووصل اجمالي حالات الشفاء 39643 .. ووصل اجمالي حالات الوفاة 885.