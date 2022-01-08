اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب الصحي لحماية جنودها من كورونا

السبت، 08 يناير 2022 12:04 م
القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب الصحي لحماية جنودها من كورونا القوات الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية رفع حالة التأهب الصحي؛ لحماية جنودها وعائلاتهم من وباء فيروس كورونا؛ وذلك بعد ارتفاع المعدل الأسبوعي لحالات الإصابة هناك إلى 680 حالة جديدة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 30370 حالة. 


وذكرت القوات الأمريكية - في بيان اليوم السبت أنها قامت بتطعيم حوالي 90% من جنودها وأفراد عائلاتهم وأشخاص آخرين تابعين لهم، لافتة إلى أن الخطة العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية لمكافحة كورونا ستحظر تناول الطعام في مطاعم خارج القواعد الأمريكية، بالإضافة إلى حظر زيارة مراكز التسوق الداخلية والحانات والأندية والمسارح والملاهي وغيرها.


وأضافت أنه تقرر أيضا حظر السفر إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول باستثناء السفر لمهام رسمية أو سفر الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون هناك، ولكن سيتم السماح بممارسة شعائر دينية.


وأشارت إلى أنه تمت زيادة الإجراءات الوقائية الصحية نظرا لاستمرار تفشى فيروس كورونا بين القوات وداخل كوريا الجنوبية.


القوات الأمريكية

كوريا الجنوبية

القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

كورونا

التأهب الصحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض يتحدث عن سببين محتملين لزيادة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

الجمعة، 07 يناير 2022 03:00 ص

رئيس وزراء العراق يؤكد انتهاء الدور القتالى للقوات الأمريكية والتحالف الدولى فى البلاد

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:48 م

"الصين وروسيا" تقارب الخصوم يثير قلق واشنطن.. وول ستريت: التعاون العسكرى بين البلدين تحدى للقوة الأمريكية ومحاولة لمواجهة نفوذها فى الخارج.. أسوشيتدبرس: المخاوف تقلل فرص تغيير الولايات المتحدة للسياسة النووية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة