القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب الصحي لحماية جنودها من كورونا

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أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية رفع حالة التأهب الصحي؛ لحماية جنودها وعائلاتهم من وباء فيروس كورونا؛ وذلك بعد ارتفاع المعدل الأسبوعي لحالات الإصابة هناك إلى 680 حالة جديدة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 30370 حالة.



وذكرت القوات الأمريكية - في بيان اليوم السبت أنها قامت بتطعيم حوالي 90% من جنودها وأفراد عائلاتهم وأشخاص آخرين تابعين لهم، لافتة إلى أن الخطة العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية لمكافحة كورونا ستحظر تناول الطعام في مطاعم خارج القواعد الأمريكية، بالإضافة إلى حظر زيارة مراكز التسوق الداخلية والحانات والأندية والمسارح والملاهي وغيرها.



وأضافت أنه تقرر أيضا حظر السفر إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول باستثناء السفر لمهام رسمية أو سفر الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون هناك، ولكن سيتم السماح بممارسة شعائر دينية.



وأشارت إلى أنه تمت زيادة الإجراءات الوقائية الصحية نظرا لاستمرار تفشى فيروس كورونا بين القوات وداخل كوريا الجنوبية.