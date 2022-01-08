القبض على المتهم بممارسة أعمال البلطجة ضد جاره في قرية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

كشف الأجهزة الأمنية بالشرقية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بالشرقية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بإحدى قرى مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المذكور وتبين أنه"عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس" وقيامه بالتعدى على جاره "مزارع – مقيم بذات الناحية" وإشهاره سلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم ، وبحوزته (2 قطعة سلاح أبيض "المستخدمة فى الواقعة") ، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة بفاقوس لمباشرة التحقيق معه.