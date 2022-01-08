العراق يتسلم 50 متهماً ينتمون إلى داعش من سوريا

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم السبت، أنه جرى تسلم 50 عراقياً من المنتمين الى داعش الإرهابي من الجانب السوري.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "العراق تسلم 50 متهماً عراقياً ينتمون إلى عناصر عصابات داعشـ من الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي السورية سابقاً"، مشيرة إلى أن عملية التسليم تمت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة.



وأضاف الخلية أنه جرى تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.