اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق يتسلم 50 متهماً ينتمون إلى داعش من سوريا

السبت، 08 يناير 2022 02:11 م
العراق يتسلم 50 متهماً ينتمون إلى داعش من سوريا داعش
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم السبت، أنه جرى تسلم 50 عراقياً من المنتمين الى داعش الإرهابي من الجانب السوري.


وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "العراق تسلم 50 متهماً عراقياً ينتمون إلى عناصر عصابات داعشـ من الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي السورية سابقاً"، مشيرة إلى أن عملية التسليم تمت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة.


وأضاف الخلية أنه جرى تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


العراق

داعش

سوريا

داعش سوريا

داعش العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة