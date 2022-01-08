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"الصحة" تطلق اليوم 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن برنامج حياة كريمة

السبت، 08 يناير 2022 04:00 ص
"الصحة" تطلق اليوم 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن برنامج حياة كريمة مبادرة حياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية يومى 8 و9 يناير .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القليوبية والوادى الجديد وسوهاج وأسيوط والفيوم .

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.


الصحة

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قافلة طبية

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