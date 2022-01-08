السيطرة على حريق شقة سكنية في الدقي دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقي، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الدقي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

واشترطت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الإرشادات للوقاية من الحرائق ومنها: