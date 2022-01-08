اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلطات العراقية تفتح تحقيقا في إطلاق صواريخ باتجاه البيشمركة

السبت، 08 يناير 2022 11:03 ص
السلطات العراقية تفتح تحقيقا في إطلاق صواريخ باتجاه البيشمركة قوات البيشمركة
وكالات

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أفادت وكالة الأنباء العراقية الجمعة بأن الإعلام الأمني أعلن فتح تحقيق في حادث إطلاق سبعة صواريخ من نوع كاتيوشا من جنوب ناحية التون كوبري باتجاه البيشمركة.
 
وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مكافحة إرهاب كردستان، أن ثمانية صواريخ كاتيوشا أطلقت في التون كوبري شمالي كركوك دون تسجيل إصابات بشرية.
 
وقبيل ذلك، ذكر تلفزيون (السومرية) العراقي أن قوات البيشمركة الكردية تعرضت لاستهداف بصواريخ كاتيوشا في أطراف مدينة أربيل، ونقل عن مصدر أمني أن "عدداً من صواريخ الكاتيوشا سقطت على مواقع أمنية تابعة لقوات البيشمركة في أطراف أربيل"، من دون تسجيل خسائر.

السلطات العراقية

صواريخ باتجاه البيشمركة

البيشمركة

اخبار العراق

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