السعودية تعلن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة "جندى فنى موسيقى رجال"

كتب محمد جمال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة "جندى فنى موسيقى رجال" بوزارة الداخلية فى قطاعى الأمن العام والجوازات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم خلال المدة من 5 - 10 / 6 / 1443 هـ، عبر منصة (أبشر-توظيف) على الرابط التالى: https://jobs.sa.

يذكرأن، أعنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية السعودية شهر ديسمبر الماضى عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون (جندى) رجال.

وبينت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 22 / 5 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 26 / 5 / 1443 هـ، عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa.