اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 02:27 م
أكرم القصاص
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الرئيس الروسي يبحث مع نظيره البيلاروسي ورئيس حكومة أرمينيا هاتفيا الوضع في كازاخستان

السبت، 08 يناير 2022 02:07 م
الرئيس الروسي يبحث مع نظيره البيلاروسي ورئيس حكومة أرمينيا هاتفيا الوضع في كازاخستان الرئيس الروسي بوتين
أ ش أ

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الوضع في كازاخستان. 


وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان اليوم - أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، ناقشوا خلال المحادثات الهاتفية الوضع الحالي في كازاخستان، الذي يميل إلى الهدوء والاستقرار. 


وأشار الكرملين إلى أن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن أرمينيا، بصفتها رئيسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي حاليا، ستنظم اجتماعا لمجلس الأمن الجماعي للمنظمة.


وأضاف الكرملين:" أعرب باشينيان عن تأييده للاقتراح، الذي قدمه رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، حول عقد اجتماع لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في المستقبل القريب بصيغة مؤتمر عبر الفيديو. 


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