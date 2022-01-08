"الحلوة دى قامت تعجن فى الفجرية".. فرن الحاجة فاطمة شغال 24 ساعة.. لايف

الشرقية - فتحية الديب

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً عن العيش الفلاحى لما له من مذاق خاص، ورائحة العجين أثناء تواجده فى الفرن الفلاحى تشمها من على بعد أمتار، والجميع يحب تناول العيش الفلاحى، لكنه أصبح قليلا جدا، بعد أن هدم العديد من السيدات بالقرى الأفران البلدية واكتفوا بشراء عيش الطابونة، لكن هناك بعض القرى التى مازال يحرص أبناؤها على خبيز العيش الفلاحى على الأقل فى المواسم والأفراح، عن طريق البحث عن خبازة شاطرة تقوم بخبيز العيش.

وقال عدد من نساء عزبة الأشرم التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إن الحاجة" فاطمة" قامت منذ أكثر من 20 عاما ببناء فرن فلاحى أمام منزلها جعلته لوجه الله تخبيز فيه كافة السيدات بالقرية.

وقالت الحاجة " فاطمة" إن جميع سيدات العزبة يعرفن بعضهن جيدا ومن ترغب فى الخبيز تأتى إليها لتخبرها ويتم توفير الحطب لهن ويتم الخبيز فى أجواء طيبة يسودها المحبة والود بين الجميع.

وأضافت "حمدية" تعمل خبازة من أكثر من 20 عاما، أنها تسعى على رزقها بالحلال حيث تعلمت الخبيز فى طفولتها.