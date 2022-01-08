الحزن يعم قرية أبو رقبة بالمنوفية فى عزاء شقيق الراحل محمود العربى.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر من عزاء الراحل محمد العربي والذى توفى عن عمر يناهز 95 عاما ، وشقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربي الذي توفى العام الماضي، عقب دفنه فى مقابر العائلة بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وفى مشهد جنائزي مهيب شيع أهالي قرية أبو رقبة، والقرى المجاورة جثمان محمد العربي عن عمر يناهز 95عاما شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربي والذي توفى العام الماضي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه أمام المسجد الكبير بالقرية.

وتوفى اليوم محمد العربي عن عمر يناهز 95عاما شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربي والذي توفى العام الماضي، وسوف يتم دفنه غدا بقرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقد تقلد رجل الأعمال محمود العربي صاحب مجموعة العربي وشهبندر تجار مصر هذا المنصب لمدة 12 عام، وكان له دور مؤثر ومحوري في تطوير أداء اتحاد الغرف التجارية المصري، كما ساهم في تطوير وتوطين الصناعة الوطنية.

وولد العربي عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، توفي والده وهو في سن صغير، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية ليواصل رحلة كفاح بعدها ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال محمود العربي مؤسس مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية كان قد توفي في التاسع من شهر سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 89 عاما، وتسبب خبر وفاته في صدمة وحزن جميع المصريين بعد مسيرة حافلة بالعطاء والكفاح والخير.